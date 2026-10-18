美国疾病控制与预防中心最新数据显示，美国今年已累计4410起麻疹确诊病例，接近去年全年2289起的一倍，创1991年以来年度最高纪录。

数据显示，截至星期四（10月15日），美国47个州和地区共记录4392起麻疹病例，另有18起病例涉及国际旅行。

其中，5岁至19岁年龄段最多人染病，共1856起，占确诊病例总数的约42%。

目前，已有451名麻疹患者住院治疗，占确诊病例总数的约10%。另外，约96%的确诊病例未接种麻疹疫苗或接种情况不明。

近期，宾夕法尼亚州麻疹病例持续增加。宾州卫生部门星期五（16日）公布的数据显示，当地今年累计1260起麻疹病例，其中238人住院治疗，另有五起死亡病例。

延伸阅读 美国今年麻疹确诊病例已逾3000起 特朗普下令削减美孩童疫苗接种引发争议

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症，甚至导致死亡。

美疾控中心强调，预防麻疹的最佳方法是接种麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗。当社区人群疫苗接种率超过95%时，大多数人可以通过群体免疫获得保护。