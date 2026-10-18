美国国务卿鲁比奥星期六说，乌克兰从未获得星链（Starlink）卫星通信系统的军事化版本星盾（Starshield）系统使用权。他同时否认美方曾下令对乌克兰使用星链系统进行限速。

新华社报道，乌克兰总统泽连斯基日前称，美国星链卫星通信系统的使用限制影响乌军拦截俄罗斯无人机的能力。

对此，鲁比奥星期六（10月17日）在马里兰州安德鲁斯联合基地对媒体说：“我不知道泽连斯基说了什么，也不确定他是否清楚自己在说什么，但这并非蓄意而为。我们与此事无关，美方没有人下令降低星链的速度。”

鲁比奥也指，星链和星盾是两个不同的系统，星链是商业产品；星盾则属于国防产品，由美国军方使用，乌克兰军方从未获得星盾服务。

他说，乌克兰曾提出申请，希望能使用星盾对俄罗斯境内进行纵深打击，但目前乌方还没有获得该系统的使用权。

路透社日前援引匿名消息人士的话报道说，美国国防部领导层收到消息，要求对美国太空探索技术公司向乌军提供的星盾服务实施限速，并称命令来自白宫内部。

美国总统特朗普星期五（16日）对记者说，他没有限制乌克兰使用星链服务，他也不认为美国太空探索技术公司首席执行官马斯克对此负有责任。

星盾是太空探索技术公司面向美国政府和军方开发的卫星通信系统，与主要提供商业服务的星链有所区别，但两者使用部分相同的卫星技术和基础设施。