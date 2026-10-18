美国各地星期六（10月17日）举行约3000场“不要国王”（No Kings）反特朗普示威活动，主办方希望在11月3日中期选举前动员选民，呼吁民众踊跃投票。

法新社报道，这是美国总统特朗普重返白宫以来，第四轮“不要国王”示威。与过去的大规模游行不同，这次活动形式多样，包括车队鸣笛、音乐会和社区集会，遍及纽约、洛杉矶等民主党票仓城市，以及全国各地的小城镇。

在华盛顿国会大厦附近，66岁的退休教师卡尔森撑着一把写有“投票、权力、人民”的雨伞参加示威。

这名民主党支持者说：“表达愤怒固然重要，我们也有一长串不满，但最重要的还是去投票。”

她强调，选民不仅要了解投票程序，还须确认已正确登记，并前往指定投票站投票。

美国中期选举将于11月3日举行，共和党面临民主党的强力挑战。由于美国多数地区允许选民提前投票，示威主办方将鼓励提前投票列为重点，希望借此降低选举结果受干预的风险。

非营利组织“共同事业”（Common Cause）基层组织负责人库韦尔蒂说，“不要国王”集会旨在让民众重新认识投票的意义，将投票视为行使权力、履行责任和表达喜悦的行动。

她说：“防止政府在选举日后耍花招的最佳办法，就是确保投票率足够高，让我们的民主胜利明确得不容质疑。”

示威活动也在北卡罗来纳州、缅因州、佛罗里达州、佐治亚州及加利福尼亚州等地举行。示威者挥舞美国国旗，高举“你的选票就是你的声音”、“民主而非专制”等标语，呼吁民众通过选票表达诉求。