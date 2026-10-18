（华盛顿综合电）距离11月3日美国中期选举还有两个多星期，反特朗普的“不要国王”运动星期六在全美举行约3000场示威与集会，呼吁选民尽早投票。召集者希望借此提高投票率，杜绝潜在的选举舞弊和干预行为。

这是美国总统特朗普2025年1月重返白宫以来，“不要国王”（No Kings）运动第四次发起全国性示威。本轮活动形式多样，各地除了游行，还有车队鸣笛、音乐会和社区集会等。

住在华盛顿郊区的66岁退休教师、民主党人卡尔森参加了星期六（10月17日）的示威。她告诉法新社：“表达愤怒固然很好，我们也有一箩筐的抱怨，但最重要的还是去投票。”

美国大多数地区允许选民提前投票，部分地区甚至可在选举日前数周投票。

特朗普曾公开批评邮寄投票，反对者则担心，如果共和党在选举中失利，特朗普政府可能试图破坏选举结果。示威组织者因此希望，通过鼓励选民提前投票，提高投票率，减少选举日后出现不当操作的空间。

在“不要国王”运动的伙伴组织 “共同事业”（Common Cause）中负责基层组织工作的库维尔蒂说：“要防止本届政府在选举日后搞任何小动作，最好的办法就是确保投票率足够高，形成清晰而压倒性的结果，让民主的胜利不容置疑。”

随着中期选举临近，能源价格再度成为美国政治焦点。特朗普在2024年竞选总统时，把能源价格高企归咎于时任总统拜登的环保政策，并誓言开启燃料价格低廉、美国在海外占据能源主导地位的“黄金时代”。

然而，特朗普政府与以色列今年2月对伊朗发动战争，扰乱全球燃料供应，导致汽油价格今年以来大幅上涨。能源成本不降反升，使这个曾被特朗普视为竞选卖点的议题，如今反而成为他的政治包袱。

特朗普重返白宫以来，汽油价格已上涨近四成，至每加仑超过4美元（约5.13新元）；柴油价格上涨74%，全美电价也上涨约15%。

按照目前趋势，到11月3日中期选举时，特朗普第二任期内的汽油均价可能超过拜登任内每加仑3.47美元（约4.45新元）的平均水平。

能源价格成特朗普政治包袱

皮尤研究中心10月公布的民调显示，74%的美国民众对汽油和能源价格感到“非常担忧”，远高于今年1月、美伊战争爆发前的43%。

特朗普政府近几周采取一系列措施，试图遏制能源价格上涨，包括扩大免税柴油的使用范围、敦促七国集团（G7）盟友释放柴油储备，以及与俄罗斯达成增加柴油供应的协议等。

但美国人对高能源价格的担忧仍挥之不去，可能冲击共和党在传统票仓的选情，增加失去国会两院控制权的风险。

无党派选举分析机构库克政治报告已将堪萨斯、艾奥瓦、俄亥俄、得克萨斯和阿拉斯加州的参议院选情列为胜负难料。特朗普在2024年总统选举中曾以两位数百分点的优势赢得这些州。