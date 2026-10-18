近五年来，韩国首尔市接到外国游客举报出租车乱收费的个案超过6000起，但最终受到行政处罚的仅占3.1%。

韩联社报道，首尔市星期天（10月18日）向国会议员提交的资料显示，2021年至今年8月，首尔市接到外国游客举报出租车乱收费的个案共6481起。

然而，最终受到行政处罚的只有204起，仅占总数3.1%；当局对其中176名涉案司机发出警告，暂停26人的驾驶资格，以及吊销两人的驾驶资格。

据分析，市政府制定了举报奖金制度，以鼓励外国游客投诉出租车随意收费，但这项制度未能发挥实效。

首尔市于2013年修订相关条例，规定外国游客投诉出租车乱收费，且涉事司机因此受到行政处罚的，可向举报人发放50万韩元（约479新元）奖金。

尽管2021年至今年8月有204起被举报的涉案出租车司机受到行政处罚，但奖金申请和发放均为零。

去年8月，首尔市宣布对出租车向外国游客乱收费等违法行为开展专项整治。

当局今年1月公布在出租车票据上同时标注韩英双语的措施，并宣传多语言二维码举报渠道。但上述两项措施均未包含有关举报人可领取奖金的说明。

韩国国会议员牟炅锺认为，出租车乱收费投诉制度宗旨虽好，但首尔市方面未向外国游客充分宣传，且奖金申请程序繁琐，导致制度未能发挥作用。

他呼吁首尔市完善相关处理程序，既保护举报人，也避免大多数守规经营的出租车司机受到牵连。