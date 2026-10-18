日本最新民调显示，首相高市早苗政府支持率跌破50%，创上任以来新低。

共同社星期天（10月18日）报道，根据10月17日至18日进行的民意调查，高市政府支持率跌至49.1％，创去年10月上任以来最低水平。与上月调查相比，高市内阁支持率下降4.3个百分点。

分析认为，前农林水产部长因失言辞职引发的风波，以及高市处理事件迟缓，可能拖累她的支持率。

近期，高市内阁前农林水产部长簗和生（Kazuo Yana）因不当言论及涉嫌违反《公职选举法》等问题引发的争议持续发酵。簗和生因声称要削减不支持他的地方政府的道路建设经费，引发批评，并于星期三（14日）辞职。

调查显示，57.7%的受访者认为高市撤换簗和生“为时过晚”。此外，54.7%的受访者认为，簗和生辞职事件将对高市内阁施政产生不利影响。

在经济政策方面，65.1%的受访者对高市内阁盲目下调消费税可能给日本财政带来的负面影响表示担忧。

除簗和生因不当言论等问题被撤换外，文部科学部长关芳弘也因违规举办政治筹款活动道歉。接连曝出的阁僚丑闻对高市内阁支持率产生冲击。

近期多个机构公布的民调结果均显示，高市内阁支持率出现明显下降。