伊朗外交部长阿拉格齐说，伊朗向美国提出的七天内重开霍尔木兹海峡方案仍然有效，只要华盛顿接受德黑兰的条件，海峡最快可在六天内重新开放，双方随后可恢复谈判。

路透社报道，阿拉格齐星期天（10月18日）在伊拉克首都巴格达出席伊斯兰合作组织会议期间告诉伊朗媒体，伊朗正审议美国对这项提案的回应。

他说：“我们的立场很明确，以向美国提出的七天方案为基础。美方已提出意见，我们正在审议，但我们的提案仍然有效。”

他强调，只要美国展现诚意，重开霍尔木兹海峡的途径就十分明确，但他质疑华盛顿是否有诚意。

伊朗在9月中旬临时停火协议破裂后提出这项方案，要求美国解除对伊朗港口的封锁、取消针对伊朗石油出口的制裁，以及停止所有地区战线的敌对行动。

阿拉格齐说，如果华盛顿接受德黑兰的条件，海峡可在六天内重新开放，谈判将于次日恢复。

不过，伊朗安全事务负责人上周说，由于美国未能回应伊朗提出的全部七项条件，双方谈判陷入停滞。

美伊主要分歧之一，是美国坚持从谈判一开始就讨论伊朗核计划。美国副总统万斯本月初表明，伊朗必须大幅削减铀浓缩能力，才能满足美方要求，结束持续八个月的战争。

伊朗则主张，谈判应优先聚焦重开霍尔木兹海峡及恢复航道安全。