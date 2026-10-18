（巴黎综合讯）一场由巴黎东南部小镇高中师生因教职工人手不足而发起的示威活动，升级扩大为全国全民参与的大规模暴乱事件，严重程度堪称法国数十年来之最。这不仅反映法国民间对生活费剧增与公共服务退化的深层怒火，也成了总统马克龙卸任前的严峻考验。

据法国电视台France24报道，今年9月17日，巴黎东南部克雷泰伊（Creteil）的圣埃克苏佩里高中，几名教职工罢工抗议学校人手严重不足、多门学科缺少教师和学校护士。

同日晚间，学生们也加入抗议行动，他们尤其为低收入地区的学校发声，谴责政府资源与人手分布不均。

随后，罢工罢课、封锁校园与游行活动迅速蔓延至全法国，数百所学校因设施受损或教职员遇袭被迫停课。学生们要求翻新老旧教学楼、增加教职工人手、缩减上课时间、提升大学遴选收生透明度等等。

更受关注的问题则是，法国教育体系逐渐失去竞争力，种种不公平待遇也剥夺弱势家庭子女升学受教育的机会。

法国总理勒科尔尼此前承诺，将额外调派3000名教师，也会在10月底制定方案回应学生的诉求。但分析普遍认为，2027年度财政预算案紧缩，已让少数派政府焦头烂额，恐怕难以再为教育改革额外拨款。

但示威活动并未因此平息，示威学生和执法人员之间的暴力冲突还愈演愈烈，抗议活动持续好几周，至少350名学生和教职工、超过900名执法人员因此受伤。

到了星期六（10月17日），更多社群组织投入抗议行动，使原本针对教育改革的诉求，迅速扩展至对整体生活费高企及社会福利体系崩坏的怨愤。

法国大型工会组织“法国总工会”带头支持示威行动，高呼降低物价，提高养老金与工资。

局面自此一发不可收拾，里昂示威者焚烧市政府旅游局办事处；巴黎单在星期六一个上午就爆发140场示威，逾3万2000人参与，警方全日逮捕400人。

这场全国暴乱，距离明年四五月举行的法国总统选举只有半年时间，成了各党派人选竞争的政治舞台。

大规模示威也迅速政治化。极左翼政治领袖梅朗雄表示坚定站在学生这边，强烈谴责警方的执法行动。

总理勒科尔尼反指梅朗雄领导的“不屈法国”正激化学生对警察的不信任，并称情报显示最早开始攻击警察和政府机关的是极左翼组织成员。

极右翼领袖勒庞则高呼赋予警方更大权力，以强硬手段打击骚乱者。

即将任满两届交棒的马克龙，面对这场严峻考验，呼吁全国人民冷静，强调示威权利必须“予以尊重”。