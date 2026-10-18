（迪拜法新电）上个月在飞行中遭副机长袭击并险些丢失性命的阿联酋迪拜航空印度籍机长马查尔，在回忆这场惊心动魄的遭遇时说，当时他脑海中不断闪过一个念头：你不能就这样死去！

迪拜航空FZ1073航班9月30日从迪拜飞往以色列特拉维夫途中，阿曼籍副机长哈马米以紧急逃生斧袭击机长马查尔，并试图控制飞机，导致飞机在30秒内骤降约4200米。

马查尔被砍伤后，仍奋力打开驾驶舱门，让其他机组人员和乘客得以制服袭击者。机组人员后来重新控制飞机，并改道迫降沙特阿拉伯塔布克机场，机上174名乘客全部安然无恙。

目前仍在阿联酋一家医院养伤的马查尔，在接受天空新闻阿拉伯台的独家访问时说，当时自己被应急斧击中后脑勺后，视野只剩下几英寸的范围。他原以为是飞机天花板的一部分松动，击中他的脑袋，但随即又数次被袭，他只能以双手护住身体。

这是马查尔自袭击事件以来首次受访。他回忆道，当时他唯一的念头就是要打开驾驶舱门，让随行的另一名飞行员前来相助，不过当时门打开了一瞬间又关闭。

马查尔说：“就在那一刻，我感觉到全身的血液——怎么说呢，仿佛一切都在往下涌，包括我的精力，所有的一切……当时我几乎快要失去意识。紧接着，我听到引擎的声音减弱。随后，我就感觉到飞机开始俯冲。”

调查显示，机上另一名飞行员在看到驾驶舱门以“异常方式”开合后，进入驾驶舱。马查尔说，他的同事采取干预措施并让飞机安全着陆，这种做法“值得称赞”。

根据阿联酋总检察长公布的调查结果，哈马米原本计划效仿2001年9月11日纽约恐怖袭击事件，利用飞机对特拉维夫机场的客运航站楼发动自杀式袭击。哈马米声称是独自行动，调查人员仍在核实这一说法。