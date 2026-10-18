（利雅得综合电）也门消息人士透露，阿联酋已同意重新介入也门冲突，恢复向也门南部部分政府部队提供资金，支持他们对抗胡塞武装。作为交换，沙特阿拉伯将为这些反胡塞武装部队提供空中掩护。

这是首次有具体迹象表明，阿联酋与沙特之间围绕也门未来的深刻裂痕正开始弥合。近期胡塞武装在也门境内迅速推进，并频繁袭击沙特，瘫痪沙特机场和能源设施，引发波斯湾各国的担忧。

也门南部部队此前由阿联酋训练和资助，被视为松散的反胡塞军事联盟中战斗力最强的力量。但阿联酋于今年1月撤出也门，南方部队资金供应随之被切断。

上周，受国际承认的也门政府宣布展开反攻，以把胡塞武装赶出首都萨那，但这场军事行动至今进展有限。

目前，主张也门南部独立建国的南方过渡委员会尚未同意把部队部署到原南也门边界之外的地区作战，但如果沙特同意让它就也门南部独立举行公投，这一限制有望解除。

南方过渡委员会日前提出举行独立公投，但支持它的阿联酋及支持也门政府的沙特都未作出回应。

沙特主导的多国联军星期六（10月17日）说，过去数小时他们在沙特首都利雅得、东部省和南部地区拦截并摧毁四架无人机。

胡塞武装同日说，过去一天沙特对也门实施数十次空袭，造成多人受伤。

埃及总统府星期天（18日）表明，埃及已准备好为沙特提供维护它的安全与稳定、资源、领土完整与伊斯兰圣地所需的一切支持。

应埃及总统塞西要求，埃及国会当天召开紧急会议，以授权军方在利雅得提出请求时协助保卫沙特。

埃及也是介入也门冲突的多国联军成员，但主要在维护红海安全方面发挥作用。

塞西星期六强调，埃及无意介入地区战争，但如果沙特遭到伤害，或沙特的安全与稳定受到威胁，开罗却袖手旁观，这是无法想象的。他强调：“我不是说要与任何人战斗，或袭击任何人。我们谈论的仅仅是防御。”

多国联军星期六说，沙特一架AH-6i型直升机因技术故障在沙特奈季兰（Najran）坠毁，两名机组人员死亡。胡塞武装同日称，在奈季兰击落一架沙特阿帕奇武装直升机。

另一方面，利雅得地标王国大厦（Kingdom Centre）星期天强制租户居家办公，直至另行通知。

利雅得国际机场早前遭受致命袭击。沙特教育部星期六也宣布，利雅得学校将继续实施远程学习，至10月22日。