刚果（金）卫生部星期天说，当地本轮伊波拉疫情已蔓延至第八个省份。

新华社报道，刚果（金）卫生部星期天（10月18日）发布的最新疫情报告显示，当地累计确诊病例升至9415起，死例4536起。

位于西北部的北乌班吉省首次报告两例确诊病例，其中一人死亡。两名患者均为20岁左右男性。

截至星期五（16日），伊波拉疫情已波及当地八个省份的66个卫生区，累计治愈2522人，病死率约为48.2%。其中，东部伊图里省仍是疫情“震中”，累计确诊6891起，约占全国病例总数的73.2%。

另据肯尼亚卫生部星期六（17日）确认，当地新增四起本迪布焦型伊波拉病例，累计确诊病例达七起，其中一起死例。肯尼亚6日确认首例输入性伊波拉病例，患者为肯尼亚公民，此前七年一直在刚果（金）生活。

肯尼亚邻国坦桑尼亚的卫生部星期六发布旅行公告，加强对国际旅客的健康筛查和监测措施，以防范刚果（金）伊波拉疫情以及肯尼亚近期相关病例带来的疫情传播风险。被认定为高风险的旅客需要接受为期21天的每日健康监测。