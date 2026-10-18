阿尔巴尼亚首都地拉那连续第六天爆发反政府示威，抗议者不满大学条件欠佳、学费高昂及政府贪腐，要求总理拉马下台，但拉马拒绝辞职。

法新社报道，数百名示威者星期天（10月18日）中午再次聚集在教育部外，高喊“拉马下台”，与警方紧张对峙。警方随后动用水炮和催泪弹驱散人群。

当局透露，自星期二（13日）示威爆发以来，连日警民冲突已造成272人受伤，包括169名警察。

市中心商店和机构纷纷装上金属卷帘门，市政人员也移走路面石块，防止示威者用来攻击警方。

拉马当天发表长达一小时多的视频讲话，坚称不会辞职，并指示威是“外部势力”策划的。

38岁的作家兼社会活动人士埃莱齐（Lura Elezi）说，她上街是为了争取更好的生活、法治，以及反对犯罪和贪腐。

星期六（17日）的示威爆发迄今最激烈的暴力冲突。示威者向警方投掷石块、汽油弹、金属物品及烟火，并焚烧汽车和垃圾桶设置路障。冲突持续至深夜，法院、银行及邮局等建筑遭纵火或严重破坏。

警方首次动用橡胶子弹驱散示威者。卫生部星期天通报，星期六的冲突造成65人受伤，包括37名警员，其中12人住院。

美国驻地拉那大使馆星期六晚呼吁各方保持克制与冷静。

阿尔巴尼亚近几个月持续出现反政府示威，最初由一项与美国总统特朗普家族有关、备受争议的度假村开发项目引发。