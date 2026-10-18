综合法新社和路透社报道，巴黎、马赛、尼斯、南特、波尔多、利摩日、里尔、图卢兹和斯特拉斯堡等多座城市星期六（10月17日）爆发规模不一的抗议活动，趁乱洗劫行为此起彼落。

据法国官方统计，当日有超过55万人走上街头，示威活动组织单位则估计参与人数高达80万人。游行活动大多时候和平展开，但也有大量暴乱分子趁火打劫，砸毁路边车辆和商铺、攻击执法人员、闯入政府机关，甚至放火烧毁有百余年历史的老建筑。

法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）星期天（18日）说，警方逮捕至少2000人，经调查确认肇事者身份后会依法处置。他指责极左翼分子袭击警方和执法人员，使原本和平的示威游行激化成暴力冲突。

受抗议活动影响，法国多地公共交通星期六暂时中断。在示威活动最集中的巴黎，十多条地铁线路停驶，多个站点关闭。

星期天早上，巴黎街头仍散落着示威者用脚踏车、垃圾桶等杂物搭建的路障残骸，多条街道的店铺橱窗被砸碎、商品被洗劫一空，被焚毁的汽车残骸停在路边。