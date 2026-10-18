法国爆发全国大规模示威 逾2000人被捕经济损失惨重
（巴黎综合电）因不满生活费高涨、公共服务退化，法国多座城市爆发大规模示威，部分地区局势失控冲突升级，演变为法国数十年来最严重暴乱之一。数百人受伤，被捕人数升至至少2000人，造成的经济损失难以估量。
综合法新社和路透社报道，巴黎、马赛、尼斯、南特、波尔多、利摩日、里尔、图卢兹和斯特拉斯堡等多座城市星期六（10月17日）爆发规模不一的抗议活动，趁乱洗劫行为此起彼落。
据法国官方统计，当日有超过55万人走上街头，示威活动组织单位则估计参与人数高达80万人。游行活动大多时候和平展开，但也有大量暴乱分子趁火打劫，砸毁路边车辆和商铺、攻击执法人员、闯入政府机关，甚至放火烧毁有百余年历史的老建筑。
法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）星期天（18日）说，警方逮捕至少2000人，经调查确认肇事者身份后会依法处置。他指责极左翼分子袭击警方和执法人员，使原本和平的示威游行激化成暴力冲突。
受抗议活动影响，法国多地公共交通星期六暂时中断。在示威活动最集中的巴黎，十多条地铁线路停驶，多个站点关闭。
星期天早上，巴黎街头仍散落着示威者用脚踏车、垃圾桶等杂物搭建的路障残骸，多条街道的店铺橱窗被砸碎、商品被洗劫一空，被焚毁的汽车残骸停在路边。
巴黎警方称，逮捕人数达到855人新高。巴黎副市长埃尔·阿拉杰形容，首都经历了“人们前所未见的暴力”。
在中南部城市利摩日（Limoges），拥有145年历史的市政大楼遭暴徒纵火，这座历经两次世界大战战火洗礼仍能幸存的古老建筑，如今却被自家人一把火完全烧毁，火势直至星期天早上才受控。
马赛的示威者强闯市政厅，在墙上喷涂象征无政府主义（anarchy）的“A”字标志；里昂的示威者则纵火焚烧当地的旅游局办公室。
政客批评暴力冲突由极左翼分子引起
据估计，星期六抗议活动的规模，已超越2018年反对提高燃料税的“黄背心”运动巅峰时期，但仍远不及2023年反对马克龙政府改革退休制度、提高退休年龄的示威规模。
在法国，通过示威游行的方式表达诉求并不罕见，法国总统马克龙在呼吁人民保持冷静的同时，也强调表达抗议的权利“应予以尊重”。他也誓言，起诉并严惩所有发动袭击者。
马克龙也将在当地时间星期天晚上8时（新加坡时间星期一凌晨2时）针对示威活动发表公开讲话。
距离法国总统选举仅剩约半年，这次震动全国的示威活动自然也成为政治议题。属中间派的马克龙政府，以及极右翼总统候选人勒庞（Marine Le Pen），均将这次的一系列暴力行为归咎于极左翼团体。
此前公开支持示威活动的极左翼总统候选人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），则在星期六晚间呼吁示威者远离一切抢劫行为，并强调这不是他们的抗争手段。
远在大洋彼岸的美国总统特朗普，则将这一系列暴乱归咎于移民，促法国收紧移民规定。
欧洲各国亦爆发小规模暴力示威活动
法国抗议浪潮也席卷欧洲各国，比利时、葡萄牙、意大利等国本周末相继爆发反对高昂生活费的示威活动。
在比利时首都布鲁塞尔，以年轻人为主的数百名群众星期六走上街头，抗议生活费和教育成本上涨。部分示威者也与警方爆发冲突，警方使用催泪弹和水炮驱散人群，逮捕约10人。
在意大利城市米兰，抗议生活费高企的游行也引发暴乱，警方出动催泪弹驱散人群。在博洛尼亚，警方则动用水炮驱散人群，并逮捕七人。
在葡萄牙首都里斯本，数万人也走上街头，抗议住房及其他生活费飙涨。自2017年以来，葡萄牙的房价已翻了一番，成为欧洲住房危机最严峻的国家之一。