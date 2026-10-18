也门媒体报道称，沙特阿拉伯星期天空袭也门北部萨达省一处民宅，造成至少九人死亡、17人受伤。

也门胡塞武装控制的马西拉电视台星期天（10月18日）报道称，沙特空袭击中萨达省萨哈尔地区塔维拉一带的居民住宅，伤亡人员大多为妇女和儿童。

沙特及沙特主导的多国联军尚未对此作出回应。

萨达省位于也门北部，与沙特接壤，是胡塞武装的主要据点。近期，沙特方面与胡塞武装相互加大袭击力度。与此同时，胡塞武装与也门政府军在多条战线的交火也日趋激烈。

沙特首都地标大楼强制远程办公

法新社则报道，也门胡塞武装持续袭击沙特阿拉伯，首都利雅得的地标建筑王国中心大厦下令租户强制远程办公。

位于利雅得的地标王国中心大厦星期天（10月18日）要求所有办公租户必须远程工作，直至另行通知。（法新社）

楼高99层的王国中心大厦星期天宣布，所有办公租户必须远程工作，直至另行通知。大厦没有说明原因，但此前利雅得再度发布安全警报，首都周边也发生两起无人机拦截事件。

利雅得及周边地区的学校已连续第二周实行线上教学。利雅得哈立德国王国际机场上周遭重大袭击，造成13人死亡，目前仍然关闭。