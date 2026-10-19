法国全国多座城市举行的大规模抗议演变为暴力事件后，总统马克龙在公开演讲中谴责这些肆无忌惮的暴力行为，并警告如有必要，政府会在未来几天禁止一些集会活动。

法新社报道，马克龙在星期天（10月18日）晚间的电视公开演讲中做出上述表态。不过，他没有宣布进入紧急状态或实施宵禁等极端管制措施。

法国内政部指出，在星期六（17日）发生一系列暴乱事件中，全国已有近2400人被捕，约1000名警察和国家宪兵在执法中受伤，其中七人伤势严重。

这场因不满生活费高涨、公共服务退化而爆发的大规模示威，已演变为法国数十年来最严重暴乱之一。面对暴乱造成的严重破坏，包括多处建筑被焚毁、大量车辆被砸毁、数百家商家遭抢劫，马克龙痛心地说：“今晚，我们大家都感到愤怒和耻辱。”

他说：“看着这些画面，我们不禁问自己：他们到底在想什么？法国人怎么能这样对待自己的国家？”

马克龙强调，必须将提出“合理诉求”的抗议者，与那些“搞破坏、砸抢烧的人”严格区分开来。

他誓言，当局对那些“在城市里肆无忌惮发动暴力”的“极左翼边缘团体煽动者以及大批犯罪分子”，绝不会妥协退让。

巴黎共和国广场星期天（10月18日）爆发非法集会，警方使用催泪弹驱散示威者。（法新社）

法新社记者也目击到，有数百人星期天仍在社交媒体的号召下，聚集在巴黎共和国广场。当局指该集会未经批准，警方随后向示威人群施放催泪弹和眩晕弹。示威者向警方投掷瓶子和石块，警方逮捕了42人。

当天，共和国广场周边至少有五家商店遭抢劫。巴黎市中心其他多家商店的橱窗也被砸碎，市政府已要求许多商家暂停营业。在东南部城市里昂，警方也与企图抢劫一家奢侈品服装店的年轻人群体爆发激烈冲突。

总统大选临近 反对派借骚乱猛烈围攻

这场动乱爆发之际，距离法国总统大选仅剩几个月。受宪法规定限制，中间派的马克龙无法竞选连任，而极右翼候选人勒庞（Marine Le Pen）在民调中遥遥领先。

勒庞公开抨击称，这场动乱表明马克龙政府已经“气数已尽、精疲力竭且失去方向”。

极左翼总统候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）则警告，国家可能正在走向“最终将无法控制的局面”。

对此，马克龙回应称，法国“值得拥有一场精彩的总统大选”，各方应当通过政党辩论来进行对话，“而不是在街头发动暴力”。

马克龙也说，政府将与各地市长协同做出决策，以保护城市、公共建筑和企业。他承诺，受损企业将获得政府支持，并承诺执法人员对抗议活动的处理过程将保持完全透明。

而针对部分反对党要求解雇内政部长努涅斯（Laurent Nunez），马克龙说，他已要求努涅斯“汲取所有必要的教训”，特别是针对情报收集和风险预判方面，并期待得到“明确的答复”。