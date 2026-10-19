加拿大艾伯塔省一处军事基地在进行演习时发生草地火灾，并在强风助长下迅速蔓延，导致至少四名士兵死亡、39人受伤，其中19人情况危殆。

路透社报道，这起发生在韦恩赖特加军基地（CFB Wainwright）的火灾始于当地星期六（10月17日）下午4时左右（新加坡时间18日早6时左右）。当时阵风风速高达每小时96公里，极大地加剧火势。目前共有39人在医院接受治疗。

驻扎在事发基地以西约210公里的埃德蒙顿（Edmonton）的加拿大第一师指挥官拉特兰少将（Wade Rutland）形容，这起火灾是一起“罕见且蔓延极快”的事件，“我绝对从未见过这样的景象”。

加拿大总理卡尼星期天（18日）早些时候说，这是加拿大武装部队本土有史以来在和平时期遭受的最严重惨剧之一。

他也说，已下令全国所有联邦政府建筑物降半旗致哀。“全国都在为我们失去的这些勇敢军人哀悼。”

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根据2021年人口普查数据，韦恩赖特基地驻有1310名军事与文职人员。基地设有加拿大机动训练中心，负责为陆军开展各项模拟训练与演习，受火灾影响的人员来自全国各地的军事基地。

卡尼也说，军事与民用消防员在“难以想象的恶劣条件”下奋战一整夜。事发当天，来自埃德蒙顿以及距离基地约300公里的萨斯喀通（Saskatoon）的医疗救援直升机紧急飞往基地支援抢救。埃德蒙顿医疗部门已宣布启动大量伤患应对机制，以便统筹协调伤员救治工作。

伤者目前正在埃德蒙顿、韦恩赖特、卡尔加里（Calgary）和红鹿市（Red Deer）的医院接受治疗。

火灾并未引发韦恩赖特镇发布疏散令。这座拥有约6000名居民的小镇位于基地正北方，火势虽一度穿过基地围栏，蔓延至城镇附近区域，但市政府预计火势不会进一步发展，超出目前的控制范围。