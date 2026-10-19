一架从以色列特拉维夫飞往奥地利维也纳的航班因收到炸弹威胁，被迫紧急备降保加利亚。

法新社报道，保加利亚当局与执飞事发航班的奥地利航空（Austrian Airlines）证实，一架客机星期天（10月18日）紧急备降在保加利亚首都索非亚的机场。

保加利亚交通部声明指出，客机在飞近罗马尼亚领空时收到炸弹威胁，奥地利航空机组人员决定在索非亚紧急降落。客机安全着陆后，机上所有人员已迅速疏散。

作为既定应急预案的一部分，保加利亚空军紧急派遣一架米格-29（MiG-29）战机进行护航。

保加利亚交通部也说，当局已成立危机应对小组，并对这起炸弹威胁事件展开调查。

奥地利航空说，这架空客A320客机上载有51名乘客和六名机组人员。客机在收到威胁约半小时后安全降落，当局随后对机舱及行李展开搜查。

奥地利航空说：“对飞机的搜查完成后，我们将尽快为乘客改签其他替代航班。”

根据航班追踪网站Flightradar24的数据，这架客机于晚上9时10分左右进入罗马尼亚领空，随后发出应答机7700紧急代码，掉头南飞返抵保加利亚，并降落在索非亚机场。

上个月底，在迪拜飞往特拉维夫的迪拜航空（flydubai）航班上，一名副驾驶突然攻击机长并据称企图蓄意坠机，所幸被机长、乘客以及其他机组人员联手制服，才未酿成惨剧。