美国总统特朗普再次为他与俄罗斯总统普京达成的美俄柴油供应协议辩护，指协议是为了避免将莫斯科推离和平谈判桌。

特朗普星期天（10月18日）也在社交媒体Truth Social发文，批评乌克兰总统泽连斯基借着欧洲盟友提供的军事援助，拖延这场已进入第五个年头的俄乌战争。

特朗普写道：“我正在调停俄乌战争的和平谈判，不想愚蠢地做出任何会将俄罗斯推离谈判桌的事。目前已取得重大进展。”

谈及泽连斯基时，特朗普写道：“他根本不想结束这场战争，也许从来就没想过。他两年前本可以达成比现在好得多的协议。如今他的国家破败不堪，大片领土沦丧，出海口全无，男性人口锐减、伤残或阵亡。我希望这场战争立即结束！”

几个月来，特朗普一直试图摆脱因美伊战争导致霍尔木兹海峡石油运输受阻，进而引发全球能源价格飙升的指责。他试图将能源价格高企，归咎于乌克兰对俄罗斯能源基础设施的袭击。

特朗普上星期五（16日）宣布豁免对俄罗斯能源的制裁与关税后，星期一（19日）亚洲交易时段早盘，国际油价有所回落。

截至新加坡时间早上7时40分，布伦特原油期货每桶下跌1.43美元（约1.83新元），即约1.3%，报108.43美元；美国西得克萨斯中质原油（WTI）每桶则下跌53美分，即约0.52%，报100.88美元。

泽连斯基指美国在施压要求乌克兰屈服

泽连斯基星期天接受彭博社专访时，反指特朗普在试图施压基辅向俄罗斯屈服，使两国领导人长达一周的言辞交锋进一步升级。

泽连斯基坦言：“我认为，（美国）正在采取行动劝说乌克兰投降。我并不是说这是我们伙伴的初衷，我也不愿相信我们的美国伙伴认为可以通过牺牲乌克兰来提早结束这场‘针对俄罗斯’的战争。但现状看起来就是如此。”

不过，泽连斯基认为，美乌关系可能会在美国中期选举结束后有所改善。他说：“大选期间的政治往往极具攻击性。我认为眼下正处于煎熬之中，但大选结束后，生活仍将继续，我相信局势会恢复平静。”

泽连斯基还继续指责美国刻意限制本可协助乌军拦截俄军无人机，并为向前线部队输送粮食和物资寻找安全通道的“星链”（Starlink）与“星盾”（Starshield）卫星系统的使用。不过白宫依旧对此予以否认，坚称未参与任何暂停服务行动。

不过，为了重启陷入停滞的和谈，泽连斯基星期天与特朗普的特使威特科夫以及他的女婿库什纳举行会谈。