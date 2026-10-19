一场强烈的地中海风暴造成西班牙道路淹水、交通中断，并导致巴塞罗那郊区一名妇女不幸遇难，使本月以来因洪灾遇难的人数升至五人。随着风暴预计进一步增强，西班牙当局正严阵以待，准备迎接最恶劣的情况。

法新社报道，西班牙国家气象局（AEMET）已发布最高级别的红色预警，警告东部地区瓦伦西亚（Valencia）和度假胜地马略卡岛（Mallorca）在星期一（10月19日）凌晨将面临暴雨带来的极大危险。

在2024年曾遭洪灾重创的瓦伦西亚，部分通勤列车服务已暂停，直至另行通知。巴利亚利群岛（Balearic Islands）地方政府已宣布马略卡岛、伊维萨岛（Ibiza）和福门特拉岛（Formentera）停课。

加泰罗尼亚消防部门宣布，一名妇女星期六（17日）在巴塞罗那东北25公里的卡布雷拉德马尔（Cabrera de Mar）坠入溪流后失踪，随后其遗体在海中被寻获。

在星期天（18日），瓦伦西亚、加泰罗尼亚（Catalonia）、安达卢西亚（Andalusia）和巴利亚利群岛的紧急救援部门已接到数百起求助，涉及房屋积水、道路被淹、树木倒塌和财物受损。

在安达卢西亚，救援部门报告数十起救援行动，其中包括在著名旅游胜地马拉加（Malaga）附近，有10人从海滨散步道被洪水淹没的隧道中获救。

水灾也导致伊维萨岛的道路变成积满浑水的“湖泊”，巨型垃圾桶漂浮其中，车辆半淹在水中，闻名遐迩的夜总会和海滩度假胜地如今空无一人。

瓦伦西亚、巴利亚利群岛和安达卢西亚部分地区多次向民众群发手机预警短信，呼吁大家避免非必要的出行。

另据西班牙机场管理局信息，通往伊维萨机场的主干道已关闭，共有27趟航班取消、16趟改飞其他机场，另有多趟延误；马略卡岛则有37趟航班被取消。

军方已从本土调派部队前往伊维萨岛和马略卡岛，协助应对紧急状况。