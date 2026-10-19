日本将发射火星卫星探测器，登陆“火卫一”采集土壤样本并返回地球，以探寻探寻火卫一的起源和掌握太空探测技术。若能成功，这将是全球首次由国家执行类似探测任务。

综合日本共同社和路透社报道，这个卫星探测计划“MMX”的探测器将在星期二（10月20日）凌晨发射，预计将在2031年7月完成任务返回地球。

这项计划由日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）主导，美国航空航天局（NASA）、欧洲航天局（ESA）、德国航空航天中心（DLR）、法国国家空间研究中心（CNES）共同参与。

这个任务探测器发射时的重量为4480千克，是日本迄今所发射的最重的探测器。探测器高约5.3米，展开太阳能板后宽约9米，所搭载的部分设备由海外机构提供。

根据计划，探测器将于2027年8月抵达火星圈。先让德法两国开发的探测车着陆后，再尝试由探测器进行两次着陆并采集样本。项目也会考察火卫一是否存在被用作“天然空间站”的可能。

之后，探测器还将对火星的另一颗卫星“火卫二”进行观测，并于2030年11月离开火星圈，预计2031年7月返回地球，投下装有沙砾等样本的回收舱。

科学家希望通过这次任务，揭示火星及它的两颗卫星的形成历史，这是解开太阳系诞生之谜的关键一环。

火卫一直径约20至30公里，不到月球的百分之一，距离火星表面仅约6000公里。人类此前从未进行过正式探测，因此被称为“太阳系最重要的处女峰”。

关于火星两颗卫星的起源，科学界目前存在两大主流假说：一是“巨型撞击”假说，即某个天体撞击火星后喷射出的物质凝聚形成卫星；二是“捕获”假说，即两颗卫星原本是小行星，后被火星的引力场捕获。

JAXA表示，通过分析探测器带回的沙砾可以判断出哪一说法正确，而确定哪种假说成立，将有助于揭示“类地行星如何演化出适合生命生存的环境”。

JAXA项目经理川胜康弘说，这次任务的意义不但在于首次在火卫一采样，更在于这是人类首次前往火星系统并实现往返。

不过，川胜康弘也强调，探测器必须克服并挣脱火星庞大的引力场，才能成功完成返回任务。

事实上，中美两国也在开展火星采样返回的激烈太空竞赛。

NASA的“毅力号”（Perseverance）火星车自2021年起便在火星表面巡视并搜集样本，不过特朗普政府已在今年1月取消火星车的后续采样返回任务。

中国则宣布计划于2028年前后发射“天问三号”探测器，并争取最早于2031年将火星样品带回地球，可能会在日本MMX探测器返回之前完成。