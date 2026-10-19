发生以色列定居者在约旦河西岸袭击欧洲外交官车队与美国记者事件后，以色列警方宣布已逮捕10名嫌疑人，但未公布具体信息。

法新社报道，以色列警方星期一（10月19日）说，已逮捕10名嫌疑人，以调查周末在约旦河西岸发生的多起暴力事件。警方尚未公布这10名嫌疑人的具体身份信息。

以色列警方约旦河西岸指挥官芬奇少将（Moshe Finchi）说，警方在黎明前展开逮捕行动，“嫌犯因涉嫌参与暴力事件、违反军事指挥官关于军事禁区的命令，以及非法建造被捕”。

这些事件包括星期五（16日）被打的美国《华盛顿邮报》摄影记者海蒂·莱文（Heidi Levine），以及星期六（17日）遭到袭击的一名到访的法国市长和欧洲外交官团队。

他们均是被一群蒙面定居者袭击，但不确定袭击者是否是同一批人。

约旦河西岸的暴力事件震惊国际社会。英国带头实施经济制裁，随后以色列关闭英国驻耶路撒冷领事馆。

美国驻以色列大使哈克比（Mike Huckabee）称，这次殴打是“一起由蒙面懦夫实施的卑劣恐怖行为”，并要求以色列起诉袭击者，将他们监禁。

美国国务卿鲁比奥也对这些事件表示感到不安，并要求以色列采取更多措施，遏制定居者在约旦西岸发动的暴力袭击。