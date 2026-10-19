美国国务卿鲁比奥否认美国曾暂停向乌克兰共享情报，并呼吁乌克兰总统泽连斯基把精力集中在结束与俄罗斯的战争上。

法新社报道，正在乌兹别克斯坦与中亚官员举行会谈的鲁比奥，星期一（10月19日）被问到是否曾中断向乌克兰共享情报时回应说：“根本没有暂停过。”

乌克兰领导人星期天（18日）曾对美国媒体透露，美方在暂停向乌传送情报三天后，相关限制已被解除。

鲁比奥也说，美国总统特朗普希望泽连斯基与俄罗斯总统普京，能将注意力集中在结束这场已进入第五个年头的战争上。

他说：“他（泽连斯基）应该关注的、以及我们希望关注的，是结束这场战争……这是我们希望所有人关注的事，也是我们希望俄罗斯人关注的事，更是我们应当关注的事。总统已将此列为首要任务：努力促成停火、结束这场战争。”

特朗普与俄罗斯达成协议，以放宽制裁换取柴油出口后，就战争问题多次与泽连斯基爆互相指责。

星期天最新一轮的隔空交锋中，特朗普指责泽连斯基根本不在乎和平谈判，并在依仗欧洲的支援拖延战争；泽连斯基则批评美国这是在试图施压让乌克兰投降。