（华盛顿讯）美国太平洋陆军司令克拉克说，他希望在印太地区显著增强美国军事能力，以加强威慑力并降低爆发战争的可能性。

克拉克（Ronald Clark）接受《金融时报》访问时说：“我希望在担任司令期间，能够充分展现我们的能力和战备状态，以遏制战争的发生。”

美国陆军太平洋司令部是印太司令部的组成单位之一。克拉克说，他希望展示更多“精湛”的军事能力，以此向对手展示一些他们应该有所顾虑的东西。

作为这一举措的一部分，美国陆军太平洋司令部已在菲律宾、日本和该地区其他地方临时部署武器。一旦与中国发生战争，包括因台湾问题而爆发的战争，这些武器将发挥关键作用。

克拉克以堤丰（Typhon）中程导弹系统为例指出，这套机动导弹发射系统已用于菲律宾和澳大利亚的演习，既能发射攻击舰船的SM-6导弹，也能发射战斧（Tomahawk）导弹。战斧导弹可从菲律宾打击中国沿海部分地区。

克拉克说，美国陆军也通过运用高机动性多管火箭系统（HIMARS），向中国明确展示美国和盟友的联合作战能力。

在今年早前的演习中，美国陆军把远程精确打击武器从美国运至菲律宾，并从韩国调运弹药，执行实弹射击任务。克拉克强调，每个环节都让对手看得见。“你能看到它运作，而我们可以在自己选择的时间和地点大规模实施。展示能力，就是为了让对手有所顾忌。”

美国扩大印太军事合作 联合演习规模创新高

虽然美国总统特朗普的言论令盟友担忧美国对印太的承诺，但区域国防官员和外交人士说，与美国的军事合作仍在扩大。过去一年，美国与盟友展开了多场联合演习，参与国数量和活动范围都创下纪录。

不过，美军在亚洲面临的一项挑战是，部分盟友对永久部署武器可能激怒中国感到不安。

当被询及美国在面临这种情况，以及广阔海洋造成的“距离制约”下，如何维持威慑力时，克拉克表明美国陆军的联合演习不仅贯穿全年，还集中在被视为最危险的时期。这意味着，即使是非永久武器部署也能发挥威慑和战时作用。

他说，美军还在太平洋地区增派了师级部队、军级指挥部以及多域作战编队，并于去年11月成立第一战区信息优势分遣队，结合情报、心理作战、网络和电子战能力。

克拉克说：“在我的军旅生涯中，从未见过陆军向太平洋投入如此规模的资源和能力。”