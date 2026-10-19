（华盛顿综合电）美国总统特朗普无视法官禁令，宣布将于下个月启动华盛顿拥有百年历史的东波托马克高尔夫球场的翻修工程，并计划约15个月后重新开放。

特朗普星期天（10月18日）在社媒Truth Social发文宣布，东波托马克高尔夫球场（East Potomac Golf Links）的翻新工程将于11月15日启动，将改建为一座“世界级锦标赛高尔夫球场”。

特朗普说：“现有的球场陈旧且年久失修，已毫无用处或价值。树木不仅随时可能倒下、存在安全隐患且受到病虫害侵袭，更严重的是海堤正在坍塌且构成安全威胁。”

然而，美国联邦地区法官雷耶斯（Ana Reyes）此前已裁定，政府对上述高尔夫球场进行任何施工前须提前通知法院。

特朗普声称东波托马克高尔夫球场的海堤正在坍塌且构成安全威胁。图为东波托马克高尔夫球场全景。（彭博社）

特朗普政府在10月9日提交法庭的文件中，要求雷耶斯驳回诉讼，称诉讼为时过早，而拟议中的项目仍处于早期构思阶段。不过，政府隔天便移除球场内约500棵树木，称此举是为了提升公园安全、恢复球场原有设计，也是落实2019年一项早于特朗普翻新球场构想的计划。

雷耶斯后来发布禁令，叫停在球场砍伐树木的行为，并称这是不可原谅的。特朗普政府接着在上周提出动议，指责雷耶斯对政府抱有“根深蒂固且毫不掩饰的敌意”，因此要求将案件移交另一名联邦法官审理。

雷耶斯已定于星期一（19日）举行后续听证会，并要求负责管理球场的内政部高级官员出庭作证。

这次翻新工程是特朗普推动重塑白宫及华盛顿其他地标建筑的多个项目之一。特朗普今年初曾宣布将于9月启动高尔夫球场的翻修工程，但华盛顿特区历史保护联盟于2月提起诉讼，要求阻止政府接管球场，指此举将违反环境法律，并不可挽回地毁掉美国历史遗产。