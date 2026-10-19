（新加坡/雅加达路透电）在战争导致航运中断，加上厄尔尼诺现象引发的干旱挤压谷物供应的双重夹击下，全球食品通货膨胀预计将在未来几个月加速，并持续到2027年。中东、北非和亚洲中低收入国家的食品价格飙涨，对全球最贫困消费者的冲击尤其大。

印度尼西亚63岁男子亚辛说，由于基本食品价格越来越高，他不得不减少用餐次数。“我以前花7000至8000印尼盾（0.49至0.56新元），就能买到一份米饭、天贝（tempeh）和豆腐，现在却要1万5000印尼盾。”

亚辛育有四个孩子。他在雅加达市中心担任停车管理员，每周收入仅为20万至30万印尼盾。

受降雨预计推迟影响，印尼米价已飙升至历史新高。埃及面包价格也上涨了四分之一。在印度，10多年来最弱的季风导致甘蔗产量锐减，推动糖价升到了新高。

今年第三季度，世界银行分析的150个国家中有22%的食品价格涨幅超过整体通胀率，高于上一季度的14%。

联合国粮食及农业组织（FAO）的食品价格指数也在9月份升至平均136点，是自2022年11月以来的最高水平。

粮农组织首席经济师托雷罗（Maximo Torero）说，全球食品供给系统正承受巨大压力，而这种压力将在今年底和明年初带来更显著的影响，甚至可能贯穿整个2027年。

食品价格上涨会加剧社会动荡的风险，并可能促使主要供应国实施出口禁令，从而加剧食品短缺。

地缘政治冲突与极端天气，是推高食品通胀的主要因素。由于针对黑海粮食基础设施的袭击扰乱了小麦运输，埃及和印尼这两大进口国不得不寻找替代货源。与此同时，红海局势动荡也迫使货轮改道绕行非洲，使航程更耗时、成本更高昂。

美国和以色列对伊朗的战争则推高了燃料价格，并阻碍了经由霍尔木兹海峡的化肥出口，导致农业生产成本上升。此外，厄尔尼诺现象带来的干旱天气，也导致印度和东南亚地区的农作物减产。

今年以来，小麦价格已上涨逾30%。尽管亚洲主要大米出口国的库存仍然充足，但这些国家的米价仍上涨了10%至13%。目前，化肥价格虽已从伊朗战争初期的峰值回落，但仍处于高位。

在埃及开罗市中心经营面包店的穆罕默德指出，食品成本压力不仅来自面粉价格。“雇用一名熟练工人的成本很高。电力、水、酵母以及用于制作面包的各种原料价格全都上涨了。”

面包店的顾客指出，过去几年面包价格一涨再涨，已经涨了不止“一次、两次或三次”。

除了价格上涨，食品加工商也在保障供应方面面临困难。

雅加达一家面粉厂的高管透露，由于俄乌战争导致到港货物减少，目前印尼多家小麦加工厂的开工率均低于产能。

根据大宗商品数据公司Kpler的数据，印尼9月份的小麦到港量同比下降了41%，至49万1000公吨。