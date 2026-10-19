（悉尼综合电）澳大利亚计划为超大型水下无人潜航器“幽灵鲨”配备空中无人机和水雷，以提升水下作战能力。

澳洲国防工业部长康罗伊星期一（10月19日）在悉尼说，幽灵鲨（Ghost Shark）最多可部署12枚水雷，或投放用于空中监视和攻击的无人机，也可为特种部队运载装备。

幽灵鲨由美国国防科技公司安杜里尔（Anduril）与澳洲国防科学家共同研发。公司也正根据一份价值18亿澳元（约16亿新元）的合同，为澳洲政府打造一支“幽灵鲨”编队。

康罗伊说，幽灵鲨能够在远离澳洲海岸的海域执行多种复杂任务，目前正加快生产并陆续下线，交付澳洲海军使用。

康罗伊对潜在对手发出警告说，澳洲码头上的任何一个集装箱内，都可能藏着一台幽灵鲨，“而且这些幽灵鲨现在还长出了利齿”。

出于对中国海军迅速扩张以及南中国海局势紧张的担忧，澳洲正在大幅增加对无人机领域的投资。

除了幽灵鲨之外，澳洲政府也在投资其他无人系统。康罗伊上周宣布，将增加对“蓝瓶”（Bluebottles）无人艇的拨款。

他星期一宣布，将在这款体型较小、可长期在海上执行任务的监视艇上部署拖曳式声呐阵列（towed-sonar array），以执行搜寻潜艇行动。