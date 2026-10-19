联合国世界粮食计划署（WFP）说，由于资金短缺，该署被迫大幅削减在加沙地带的援助计划，约50万人将失去每月粮食援助。目前，加沙地带约三分之二人口难以获得足够食物。

路透社报道，WFP说，每月粮食援助的受助人数将从160万人减少至110万人。

此外，每人的粮食配给量被减半，7万5000个家庭获得的现金援助也被削减。对于无法自行烹饪的民众，每日热食供应量从25万份降至15万份。部分难以抵达地区的家庭如今每两天才能获得一份热食。

WFP说，加沙地带约140万人，即当地三分之二人口，正面临“危机”级别甚至更严重的粮食不安全状况，其中约20万人处于紧急状态。

世界粮食计划署代理执行主任斯考星期一（10月19日）在加沙受访时说：“双方达成停火协议已有一年，但这里的生活依然十分艰难。人们没有合适的住所，无法获得基本服务，也没有安全保障。”

“削减援助恰恰发生在即将到来的第四个冬天之际。我经历过这里的冬天，情况确实极其艰难。”

WFP说，未来六个月急需4亿5000万美元，以维持在加沙地带及以色列占领的约旦河西岸提供援助的行动。

斯考说：“我们现在要告诉全世界，不要在这个时候转移视线。现在应该加大支持力度，继续提供援助，维护已经取得的进展，同时推动早期复苏。”