一场从巴黎北郊燃起的抗议，过去一个月逐渐演变为全国示威浪潮，法国多座城市爆发打砸、纵火和抢掠等暴力事件。这波抗议浪潮因何而起？总统马克龙的政府为何被指应对态度轻慢、敷衍了事？这场法国怒火又向欧洲传递了什么信号？

法国人为何抗议？

愤怒的导火索从巴黎北郊工薪阶层社区的保罗艾吕雅高中（Paul Éluard High School）点燃。9月开学后，学生们开始抗议学校设施老旧、教学条件欠佳及教师人手短缺。随着不满情绪扩散，全国各地越来越多高中生加入示威抗议活动，要求政府改善教育条件。

工会、家长及其他民间团体随后加入，抗议的焦点从校园延伸至更广泛的民生问题，包括生活成本和燃油价格高涨、工资与养老金与公共服务资源不足等。

上周六（10月17日），法国全国多地举行大规模示威。官方估计约55万人上街，工会和组织方则称参与人数约80万。大部分示威原本和平进行，但部分人趁乱攻击公共建筑、纵火及抢掠商店，令局势迅速恶化。截至星期一（19日），全国已有约2400人被捕。

民调机构Elabe负责人萨纳内斯告诉彭博社，在法国近代史上，总统选举前出现如此剧烈的动荡前所未有，此类极端暴力事件可能会成为常态。

马克龙被指“撂挑子” 危机如何收场？

这次的示威距离2027年4月法国总统选举仅约半年，不能再竞选连任的马克龙任期正进入最后阶段。面对示威者的民生诉求，马克龙却被媒体揭发在周六示威爆发前一夜，与夫人观看巨星席琳·迪翁的演出，引发强烈质疑。

马克龙星期天（18日）终于就示威问题发表电视讲话，誓言让骚乱者付出代价，并称会回应示威者诉求，包括争取降低油价。

不过，马克龙并未提出具体应对计划，也未说明会否采取进一步措施遏制局势恶化。英国广播公司的欧洲新闻主编在评论文章中，直指马克龙将烂摊子丢给了总理勒科尔尼收拾。

勒科尔尼指责各政党领导人在学生抗议中散布对警察的不信任，并称一些暴徒是极左翼分子。主要极左政党“不屈法国”否认这一指控，党魁梅朗雄反指政府无能。

极右翼领袖勒庞也批评马克龙政府“筋疲力尽、迷失方向”，并称原本“合法的社会诉求”已被极左翼势力及梅朗雄等人的言论“劫持”。

勒庞和梅朗雄都是明年总统选举的有力竞争者，两人都谴责马克龙政府无力化解矛盾。但无论未来由谁执政，同样得面对法国沉重的公共债务、财政整顿压力，以及民众对教育和其他公共服务的期待。

持续扩大的示威不仅考验马克龙政府控制局势的能力，也可能影响各政党的选举布局。接下来，政府能否提出切实可行的措施，缓解教育和生活成本问题，将是这场危机能否降温的关键。

法国示威向欧洲传递什么信号？

法国并非唯一面临生活成本压力、民众对公共服务不满情绪高涨的欧洲国家。比利时、意大利和葡萄牙近日也出现相关示威。部分抗议同样演变为警民冲突和暴力骚乱，导致财物破坏。

德国之声指出，欧洲各国希望增加国防开支、推进基础设施现代化并向可再生能源转型。与此同时，民众也希望获得一定水平的教育、养老金和医疗保健。

在财政空间有限的情况下，政府如何平衡这些彼此竞争的需求，将成为欧洲各国共同面对的难题。法国的示威再次显示，若政府无法及时回应民众的实际诉求，原本针对单一政策或公共服务的抗议，可能扩大为对整个执政体系的不信任。