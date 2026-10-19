韩国总统李在明星期一（10月19日）说，韩国完全有能力从驻韩美军联合部队收回战时作战指挥权，目前与美国就相关事宜进行的谈判进展顺利。

路透社报道，李在明也说，尽管朝鲜研发出了核武器，韩国也已建立起足以应对朝鲜的强大军力。他认为，核武器从根本上说是最终防卫的手段，而非战争中的作战工具。

李在明在青瓦台总统府接受记者访问时说：“坦白说，我们应该尽早收回战时作战指挥权。我们完全有能力做到这一点，目前与美国的讨论总体上进展顺利。”

不过，他补充说，这一过程并不简单，因为韩国将作战指挥权交由美国掌握至今已有70年。

在1950年至1953年的朝鲜战争期间，韩国决定将作战指挥权交由美国，使美军得以领导联合国军作战。双方于2007年同意，最终会将作战指挥权移交韩国。

美国目前在韩国驻扎约2万8500名军人，并部署军事装备。

上周，驻韩美军司令布伦森在美国出席一场活动时说，鉴于向韩国移交战时指挥权的相关条件已发生变化，应就此制定新标准。待韩方满足新标准后，再移交战时指挥权，而不是按“政治时间表”执行。

李在明此前说，希望在2030年五年任期结束前，完成美韩联军战时最高指挥权的移交。移交完成后，一旦朝鲜半岛爆发战争，将由韩国将领，而非美国指挥官领导韩美盟军部队。

韩国媒体报道，首尔方面倾向于将2028年定为移交目标年份。