朝鲜领导人金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正星期一（10月19日）通过朝中社发表声明说，朝鲜正考虑在韩朝边境增加部署战术武器，并恢复边境扩音器广播。

路透社报道，金与正说：“目前，南部边境局势非常不稳定。”

她指韩国军方的“战争狂人”说：“他们用自动步枪和大口径机枪向我方人员开枪示警，严重威胁我方军人的安全。”

自2024年4月平壤开始在边境修筑防御工事以来，朝韩紧张局势不断升温。

韩国军方10月5日说，朝鲜今年已部署多达7000名人员在边境埋设地雷和设置围栏，期间约发生50起越境事件。

韩国方面说，上个月朝鲜埋设的地雷引发爆炸，造成两名韩国士兵重伤。韩国呼吁平壤暂停边境防御工事建设。

首尔庆南大学远东问题研究所教授林乙哲（音）说：“韩国军方一直对朝鲜的边境防御工事保持高度戒备，并通过鸣枪示警和扩音器广播回应。平壤似乎担心，首尔采取的这些警戒措施可能加剧边境紧张局势，甚至引发军事冲突。”

金与正说，韩国从8月1日至10月17日共进行了2870次扩音器示警广播，并鸣枪示警201次。

“为应对当前局势，我方军事领导层正在研究在南部边境增加部署战术打击手段，以便在突发情况下采取先发制人和压制性措施。同时，我们也考虑恢复针对韩国的扩音器广播，以及采取其他必要且适当的措施。”