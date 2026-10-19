（华盛顿/基辅综合电）知情者透露，俄罗斯总统普京提议下个月与美国总统特朗普和中国国家主席习近平举行三方会晤，讨论结束俄乌战争。乌克兰随即批评，没有乌克兰参与的美中俄峰会，只会助长普京延长战争的企图。

《华尔街日报》星期天（10月18日）引述知情的俄罗斯前情报官员报道，普京10月9日与特朗普通电话时，除了与特朗普达成柴油协议，还提议举行美中俄峰会。

据悉，普京提议于11月18日至19日在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间，与特朗普和习近平会晤。

分析员指出，如果美中俄三方对话在中国境内举行，这将是习近平提升中国作为外交斡旋大国的地位的重要一步。

消息人士说，俄方已通过外交渠道向北京提出举行美中俄峰会，而北京回应说，如果特朗普同意，中方不会反对。

美国官员透露，特朗普尚未同意参会，但考虑到他一直希望解决俄乌冲突，他可能会对这一想法持开放态度。特朗普在竞选期间承诺，将在上任的第一天结束这场战争，如今他已执政近两年，战火却迟迟未能平息。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周一（19日）证实，由于美中俄元首都可能到中国出席亚太经合组织峰会，届时举行三方会晤的可能性确实被提起过，但对于是否举行会晤，以及可能讨论的议题尚无明确共识。

美国国务卿鲁比奥同日访问乌兹别克斯坦期间说：“确实有关于举行会晤的讨论。我不知道此事是否已经敲定，但总统态度很明确。他希望俄乌战争结束。”

中国外交部发言人毛宁则就此事回应：“我目前没有可以提供的信息。”

乌克兰外交部长瑟比加周一称，举行美中俄峰会只会鼓励普京延长战争。他再度呼吁举行美俄乌三方峰会，为战争寻求外交解决方案。

瑟比加在社交媒体上写道：“邀请普京参加此类会议，只会助长他自我膨胀的欲望，并赋予他本不应享有的地位。”他称，普京必须朝实现和平迈出实质步伐，如在任何这类会晤前先同意停火，才能坐到谈判桌前。

据悉，普京此前也曾提议举行美中俄峰会，但目前正值美俄关系好转之际。特朗普10月9日宣布放宽对俄战时制裁，以换取莫斯科供应大量柴油。

与此同时，特朗普也再次对乌克兰总统泽连斯基表示不满，要求他停止袭击俄炼油厂，还称乌克兰需要新总统。

特朗普星期天再为豁免部分对俄制裁辩护，称这是为了避免俄罗斯离开谈判桌。

他还指责泽连斯基攻击俄炼油厂，是因为不希望结束战争。当天早些时候，乌克兰袭击了普京家乡圣彼得堡的一处石油码头。

泽连斯基则指特朗普试图通过限制卫星系统网速、推迟交付爱国者拦截导弹等，迫使基辅向俄罗斯屈服。

泽连斯基表明，乌克兰愿意停止打击俄柴油设施，以换取美国交付更多爱国者导弹。

他还说，若美俄要求乌方在战时举行选举，他将寻求连任总统。