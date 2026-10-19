（悉尼新华电）最新研究显示，全球约44%的造礁珊瑚物种面临更高的灭绝威胁，而气候变化引发的热应激是珊瑚种群数量下降的主要原因。

根据澳大利亚科学媒体中心网站发布的一份研究摘要，澳洲海洋科学研究所和昆士兰大学等机构的研究人员，对世界自然保护联盟（IUCN）红色名录中的774种造礁珊瑚进行了重新评估，更新了2008年的一项评估结果。

新的评估结果显示，在这774种造礁珊瑚中，340种面临较高的灭绝风险，其中33种被列为“极危”、251种“濒危”、56种“易危”。

研究指出，未来30年的热应激（heat stress），是93%被认为面临高灭绝风险的珊瑚物种所面对的最主要威胁。

研究也显示，受威胁珊瑚物种的比率因地区而异；印太地区有43%的珊瑚物种被列为受威胁物种，而大西洋地区的比率为50%。

研究人员警告，在2023年至2025年连续三年成为有记录以来最热年份后，受威胁珊瑚物种的实际比率可能更高。他们呼吁加大力度限制全球变暖，以保护现存珊瑚种群。