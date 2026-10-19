官员和军方消息人士星期一（10月19日）透露，也门胡塞武装使用弹道导弹袭击了能源丰富的舍卜沃省（Shabwa）的一处军事营地，造成50多人死亡，200多人受伤。

法新社报道，舍卜沃省当局在一份声明中说，有“超过53名新兵”丧生，另有200多人受伤；这些人均为正在接受训练的内部安全部队新成员。

两名军方消息人士告诉法新社，胡塞武装向舍卜沃省的阿拉姆军营发射了三枚弹道导弹。这个军营由效忠也门国际公认政府的部队使用，为安全部门和警察人员提供训练。

舍卜沃省副省长哈利菲说，本省的医院已不堪重负，不得不将伤势最严重的伤员转移至邻近的哈德拉毛省（Hadramout）和亚丁市（Aden）。

此前，自2022年以来大致维持的停火协议破裂，也门政府军与胡塞武装再度爆发战斗。

舍卜沃省一名政府军消息人士说，军方担心，此次袭击可能为胡塞武装发动地面攻势铺路，类似胡塞武装此前攻占摩卡（Mocha）的情况。

这名要求匿名的消息人士还说，胡塞武装星期天（18日）切断了连接由政府控制的舍卜沃省与胡塞武装控制的贝达省的一条道路。当地居民说，他们已被禁止使用这条道路。