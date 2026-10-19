日本首相高市早苗将在来临星期三（10月21日）迎来执政一周年，但她过去一年推行的“负责任的积极财政”经济政策，近期却引发不少非议。

日经新闻指出，高市上台后推进了削减消费税、促进民间投资等多项利民措施，但受长期利率攀升及日元贬值等问题影响，市场对其财政政策反应负面。

舆论担忧，高市若转向更具扩张性的财政立场，将导致日元兑美元汇率进一步走低，并推高长期国债收益率。市场参与者正密切关注，高市政府将如何在不进一步扩大日本本已庞大的债务规模的前提下，为削减消费税和增加国防支出的计划筹措资金。

针对外界的负面评价，高市星期一（19日）在国会反驳说：“对于外界所谓‘高市日元贬值’、‘高市高利率’的说法，我予以明确否认。”她认为，自己推行的经济政策并未在国内外得到正确理解。

此外，有评论也关注，近期法国因削减财政赤字进展缓慢，导致朝野政党之间的对立加剧，国债也面临巨大的抛售压力，认为日本未来也可能陷入类似的财政危机。

由于日本下一年度的预算概算要求总额突破143万亿日元（约1.16万亿新元），创下历史新高，高市如何在避免引发市场动荡的前提下推进预算编制，也在国会受到质询。

对此，高市解释说：“核心在于彻底重新梳理政策的优先顺序，将资源集中于重点领域。”她强调，政府的方针是“对国债发行额进行妥善管控”。

10月5日，高市在发表施政方针演说时，已对长期利率上升及日元贬值趋势表达了关切。有报道称，鉴于美国财长贝森特等人敦促她修正“积极财政政策”，日本当局极可能做出调整。

多摩大学经济学教授真壁昭夫分析说，高市政府的财政政策今后若仍无法赢得金融市场的信任，长期利率恐将持续上升，日元贬值趋势也难以遏制。届时，通货膨胀加剧与房贷利息负担增加，恐将引发选民不满。

高市目前的支持率明显已不如上台初期逾70%的高水平。朝日电视台新闻网（ANN）发布的民调显示，高市的支持率在10月中旬重挫11.2个百分点至47.1%，是近期各家媒体民调中跌幅最大的。《读卖新闻》的调查则显示，她的支持率微跌2个百分点至57%，但仍高于历届首相同期水平。

《读卖》指出，高市政府希望提振外界对其经济决策的信心。当局于9月印制了一份题为《让日本更强大、更繁荣》的英文宣传册，旨在消除外界对“负责任的积极财政”政策可能导致财政恶化的疑虑。

宣传册汇总了内阁的主要经济政策，包括扩大在人工智能（AI）、半导体等17个战略领域的公私合营投资，期盼借此吸引更多海外对日投资。

日本增长战略部长城内实上周四在东京出席伦敦证券交易所集团的活动时也强调，高市政府正致力于实现财政的可持续性，在重视增长型投资的同时，绝不会进行鲁莽的支出。