美国媒体引述知情人士报道，美国战争部长赫格塞斯突然访问以色列，并与以色列总理内坦亚胡会面。

美国新闻网站Axios引述两名知情人士报道，赫格塞斯已在星期一（10月19日）访问以色列期间，与内坦亚胡举行了会晤。

路透社报道称，美国国防部拒绝置评，以色列驻华盛顿大使馆也未立即回应置评请求，无法立即证实这次访问。

赫格塞斯访以的消息传出前一天，美国总统特朗普刚刚表态，支持内坦亚胡在即将举行的国会选举中争取连任。

这是自2023年10月7日哈马斯发动袭击以来，以色列首次举行大选。民调显示，内坦亚胡领导的宗教民族主义执政联盟预计将失去议会多数席位，但反对派阵营恐怕也难以成功组建政府。

不过，美国副总统万斯在星期一早些时候接受采访时，拒绝表态支持内坦亚胡，并称他不会介入以色列的选举。

万斯在接受数码媒体平台2WAY采访时说：“我支持的是美国候选人，我目前的重点是美国的中期选举。”