法国过去的周末爆发全国范围的示威活动后，包括首都巴黎在内的数个城市宣布实施宵禁，以全力平息骚乱。

法新社报道，为保护商家，当局宣布在包括巴黎、里尔（Lille）和里昂在内的多个城市，从星期一（10月19日）晚上至星期二（20日）清晨实施局部宵禁。

其中，巴黎从星期一晚上11时起实施宵禁，并从晚上8时起禁止一切示威活动。法国第二大城市马赛则从19日12时至20时禁止一切公共集会或示威活动。

法国总理勒科尔尼星期一召开紧急会议后说，实施宵禁是目前较合适的应对措施，但若局势需要，政府不排除在必要时发布紧急状态令。

勒科尔尼也誓言：“我绝对有决心恢复公共秩序。”

法国这波大规模示威在9月中旬由学生运动引发，后来扩展为民众抗议生活费上涨和公共服务退化，上周末更有部分地区爆发暴力骚乱，成为法国数十年来最严重的动乱事件之一。

在星期六（17日）的暴乱中，全国有超过2400人被捕，至少有3000家企业受到骚乱波及，损失高达数亿欧元。

不过，法国民众的不满情绪仍未平息。部分地区星期一继续出现示威，巴黎著名地标卢浮宫的入口也遭一小群学生示威者封锁，当天被迫关闭，扰乱不少游客的行程。

法国媒体报道称，17日示威的组织者计划在10月24日再次举行示威，部分工会和学生组织也将下一次全国抗议日期定在11月5日。

抗议浪潮也蔓延欧洲多国。上周末，意大利米兰一场抗议生活成本高涨的示威活动场边也爆发了冲突。

米兰市长萨拉（Giuseppe Sala）坦言：“我非常担心，因为这是一种新现象，它也源于国际大环境，因此会自我助长。”

在西班牙，抗议者在马德里市中心搭起帐篷，抗议房价飙升；邻国葡萄牙的主要城市里斯本和波尔图也出现了类似的抗议营地。