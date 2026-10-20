英国北爱尔兰和苏格兰，以及匈牙利和塞尔维亚的数百所学校在星期一（10月19日）收到炸弹恐吓，部分学校紧急疏散。

法新社报道，当局称这些恐吓相信是恶作剧，但目前尚不清楚这些事件是否相互关联。

北爱尔兰警方说，星期一有多达300所学校收到了“包含笼统威胁的相同电邮信息”，而英国其他地区的一些学校也收到了同样的邮件。

警方称，正在调查这些电邮，“目前已将此事列为恶作剧处理”。

北爱尔兰教育部长吉万（Paul Givan）星期一早些时候说，这些电邮似乎来自伊斯兰极端分子，落款是“真主至大”（Allahu Akbar）。

他分享，这些电邮“威胁要在我国实行伊斯兰教法（Sharia law），并声称在这些校园内放置了可引爆的装置。”

一些学校因收到威胁关闭，不过大多数学校仍照常开放。

吉万强调：“我坚决谴责那些在今天向我们的学校发送恐吓电邮、企图扰乱我们教育系统的行为。”

与此同时，苏格兰警方透露，苏格兰各地的多所学校也收到了恐吓信息，这些信息同样正被作为恶作剧处理，警方已展开调查。

匈牙利警方则说，当地媒体收到了电子邮件，声称全国70多所学校已被放置炸弹。许多学校因此紧急疏散，但官方随后证实并未发现任何炸弹。

匈牙利内政部长波什福伊（Gabor Posfai）在脸书发文说：“根据目前展开的调查，今早的威胁已被证实毫无根据。”

在邻国塞尔维亚，国家广播公司（RTS）报道称，有超过100所学校收到了炸弹威胁。

不过，目前尚不清楚北爱尔兰以外地区所收到的威胁信息具体内容为何。