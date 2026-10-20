澳大利亚一名独立国会议员在办公室外遭汽车撞伤，虽已连夜接受手术，但情况依然危重。澳总理阿尔巴尼斯称，渉事车辆此前特地掉头，显然是蓄意袭击，并呼吁各方彼此尊重，为紧张局势降温。

路透社报道，澳洲独立议员海恩斯（Helen Haines）星期一（10月19日）在她于旺加拉塔（Wangaratta）的办公室外，遭一辆汽车蓄意撞击，虽然她已连夜接受了手术，但目前情况依然危殆。

阿尔巴尼斯接受澳洲广播公司（ABC）新闻访问时说，肇事的白色丰田陆地巡洋舰（Toyota Land Cruiser）在事发前曾特地掉头（U-turn）。

“很明显，这是蓄意行为。这不是一起意外，不是有人开车打滑冲出马路。”

他说，初步调查显示，事发时海恩斯正在自己的汽车后车厢装卸物品，不料遭肇事车辆撞击。

澳洲内政部长伯克（Tony Burke）也在受访时透露，目击者称嫌犯在撞倒海恩斯后，还倒车再次撞击，直到一名路人上前制止。

一名43岁男子在袭击发生后被捕，包括反恐部门在内的多个机构已介入调查。警方说，预计将在星期二（20日）上午盘问该名男子，并强调正将此案作为孤立事件处理。

阿尔巴尼斯说，虽然目前要确定行凶动机还言之过早，但他对国内日益加剧的分裂表示担忧，呼吁澳洲民众在交流时彼此给予更多尊重。他也指出，近年来针对政界人士的威胁“显著增加”。

针对政界人士的暴力袭击在澳洲极为罕见。在当地，联邦议员、州领导人甚至总理经常在只有极少安保人员随行的情况下，出现在超市和咖啡馆，或出席社区活动并与选民交谈。

不过，在过去一年里，澳洲针对国会议员的威胁或骚扰事件从前一年的951起，上升至1067起。

全球各地的从政者正面临日益严重的暴力、威胁和骚扰。各国议会联盟（Inter-Parliamentary Union）今年2月的一项调查显示，有71%的受访者曾遭遇来自公众的暴力对待，尤其是在网络上。

阿尔巴尼斯强调，各方都有责任为紧张局势降温。

他说：“我真的不希望看到澳洲的国民特质发生改变。但这是我们作为一个国家所面临的挑战，我们必须确保保留那种对我们至关重要的认同感、归属感和国家团结意识。”

公开资料显示，海恩斯在从政前曾从事护理和助产工作，也当过学者。她于2019年以独立人士身份当选印第（Indi）选区国会议员，并在2022年和2025年成功连任。