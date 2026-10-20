哥伦比亚西南部一座非法金矿发生矿坑坍塌，导致14人死亡、七人受伤。

综合路透社和法新社报道，当地政府星期一（10月19日）通报，这起事故发生在纳里尼奥省（Nariño）圣巴巴拉德伊斯宽德（Santa Barbara de Iscuande）市的钱贝罗（Chambero）乡村地区。

社交媒体流传的视频显示，事发后人们动用挖掘机，将遇难者遗体从矿区运出，并转移到附近河流的独木舟上。

纳里尼奥省省长埃斯科瓦尔（Luis Alfonso Escobar）证实，现场搜救幸存者的行动已经结束。

他也指出，由于事发地点地形险峻，加上当地有犯罪集团盘踞，救援队在赶赴现场时困难重重。

与厄瓜多尔接壤的纳里尼奥省是非法采矿的热点地区。当地武装组织不仅控制着地下黄金交易，还从事贩毒和敲诈勒索勾当

在哥伦比亚农村地区，非正规且缺乏监管的采矿活动十分普遍。由于作业往往缺乏足够的安全基础设施，致命矿难频频发生。

今年8月，同样位于纳里尼奥省的波利卡帕镇（Policarpa）也发生过类似矿难，导致13人丧生。

埃斯科瓦尔呼吁国家政府、国家矿业局以及矿业与能源部，加快推动非法及小规模矿工的合法化进程，以改善工作条件并提升安全标准。

埃斯科瓦尔办公室一名消息人士说，传统的小规模采矿几乎已经消失了，“除了从事这些风险极高的活动，当地社区没有其他经济出路”。