美国亿万富豪马斯克承诺，明年向每名美国儿童赠送一股太空探索技术公司（SpaceX）股票。

马斯克星期一（10月19日）在社交媒体X上宣布了这个决定，并称这只是众多派发行动的开始。

根据美国人口普查局的估算，美国约有7200万名儿童。按当前SpaceX的股价计算，这项捐赠的股票总值约为107亿美元（约137亿新元）。不过，SpaceX的股价波动相当大。

虽然马斯克并未具体说明打算如何进行这项捐赠，但彭博社引述一名知情人士称，他已原则上同意通过“特朗普账户”（Trump Accounts）计划来派发这批股票。SpaceX没有回应相关的置评请求。

“特朗普账户”计划是根据美国总统特朗普去年签署的税收与支出法案所设立，旨在为2025年至2028年间出生的美国儿童提供1000美元的启动资金。

此前，戴尔公司创办人迈克尔·戴尔（Michael Dell）与妻子苏珊，以及桥水基金（Bridgewater Associates）创办人达利欧（Ray Dalio）等亿万富翁均已承诺为这个计划注资。如今，马斯克可能成为它的又一名重量级支持者。

特朗普曾在今年7月表示，预计马斯克会为“特朗普账户”计划做出贡献。大约在同一时间，SpaceX总裁肖特韦尔（Gwynne Shotwell）透露，她与丈夫已通过“特朗普账户”，向超过200万名美国儿童赠送了SpaceX股票。

特朗普星期一也在社交媒体发文 ，感谢马斯克的慷慨捐助。他写道：“非常感谢我们的传奇朋友埃隆·马斯克，感谢他无比慷慨地通过‘特朗普账户’向数以百万计的美国儿童赠送SpaceX股票！”

不过，马斯克过去曾多次抛出最终未能兑现的想法，或是提出一些事后被他以开玩笑为由敷衍过去的计划。

在马斯克宣布赠送股票几小时前，他在人工智能（AI）领域的竞争对手Anthropic刚宣布，将公司5%的股份注入一个新基金，用于进行促进“公共利益”的捐赠，帮助应对AI对劳动力市场造成的冲击。

当时，马斯克曾在Anthropic的帖子下留言，建议把股票“直接分给公众”。