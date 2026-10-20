人工智能只看脸，就能知道病人还能活多久，这可信吗？

彭博社报道，美国研究人员开发出一款人工智能（AI）工具，可以通过一张面部照片，预测癌症患者的存活率，并希望这款工具可以辅助医生的直觉判断，协助指导治疗决策。

根据新起义发表在医学期刊《柳叶刀·数码医疗》（Lancet Digital Health）上的研究报告，这款工具会通过面部照片为患者进行风险评分，而得分最高的患者在90天内死亡的可能性更大。

研究团队介绍，这个新模型在训练中使用了超过4000万张人脸图像，以及3万多名癌症患者的照片，其中很多人已经死亡。经过训练后，模型可估算一个人的年龄，或预测癌症患者的存活机会。

论文指出，这款AI工具估算年龄的误差范围约为五岁，且能可靠地将癌症患者划分至高风险或低风险群组，而事实证明不同群组的死亡风险确实存在差异。研究团队称，这款模型适用于不同年龄、种族、性别及癌症类型的患者。

研究人员也说，这项研究成果属于全球首创。

研究报告作者之一、美国马萨诸塞州总医院百瀚癌症研究所（Mass General Brigham Cancer Institute）放射肿瘤学家麦雷蒙（Raymond Mak，译音）指出，医生虽受过训练，可以凭借患者的外貌气色来评估病情，但他们“在估算临终预期寿命方面通常不太准确”。

他认为，借助AI可以更好地凭借患者的面部特征评估死亡风险，并称这款AI工具在预测存活率方面的出色表现令他感到惊讶。

团队发现，模型算法主要通过照片中患者鼻梁和眼睛正下方的区域来进行评估。麦雷蒙查阅资料后发现，古希腊名医希波克拉底（Hippocrates）就曾提出，眼窝和太阳穴凹陷以及鼻子变尖，是临终前的人早期出现的身体征兆。

不过麦雷蒙也说，这款工具不太可能被用来拒绝向患者提供药物或限制他们获取治疗。他认为，这项工具只是“让医生多掌握一项参考信息的途径”。

没有参与研究的英国萨里大学（University of Surrey）视频处理与机器学习教授博伯（Miroslaw Bober）也认为，这款AI工具尚未准备好投入临床使用。

博伯指出：“预测结果与解释结果并非同一回事。这项研究并未考察医生对患者整体健康与体能状况的评估，因此无法证明这些（AI）预测能提供超越医生评估的临床有用信息。”