正努力为中期选举共和党参选人拉票的美国总统特朗普宣布，农业部将推出一项80亿美元（约亿新元）的援助计划，以补贴美国农民今年秋收的柴油开销。

路透社报道，特朗普星期一（10月19日）晚在堪萨斯州一场中期选举竞选集会上，宣布这个消息。

他说道：“今晚，我很高兴地宣布，农业部将推出一项新的秋收燃油纾困计划，为我们的农民提供80亿美元的援助，以抵消今年收获季节的柴油成本。”

随着美伊战争造成能源和各项生活成本不断上涨，特朗普和共和党正竭力在这个参议院选情胶着的农业州，保住选民的支持。

美国农业部在特朗普发表演讲后发声明说，将拨出80亿美元，“在今年收获季节向美国农民发放一次性补贴，以在市场出现暂时性动荡和投入成本上升期间提供纾困”。

农业部指出，这笔补贴将由下属的农场服务局（Farm Service Agency）负责发放，将采用统一的计算公式，按比例向农业生产者提供支持，以弥补2026年作物年度的部分估算损失。

特朗普曾在本月早些时候签署一项行政命令，扩大免税柴油的供应范围。