针对朝鲜威胁将加强边境军事态势，韩国国防部警告，若朝鲜将威胁付诸行动，韩方将做出严厉回应，令外界担忧朝鲜半岛紧张局势恐再加剧。

路透社引述韩国国防部星期二（10月20日）发表的声明报道，首尔对平壤威胁在边境增派战术打击武器以及重启对韩扩音器广播的行为，表达严重关切。

朝鲜领导人金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正星期一（19日）称，韩国从8月1日至10月17日共进行了2870次扩音器示警广播，并鸣枪示警201次，严重威胁朝鲜军人的安全。

韩国国防部说，韩军在军事分界线（MDL）附近进行警告广播和鸣枪示警，是为了防止越界行为、迫使越线的朝鲜士兵撤离而采取的“正当防卫措施”。

国防部强调：“如果朝鲜以我方的正当措施为借口，采取进一步的挑衅行动，我们将坚决予以严惩。”

国防部也敦促平壤停止发表毫无根据的言论，停止越过军事分界线，并回应韩方努力，共同解决双方在分界线问题上的分歧。

韩国军方在另一份声明中说，韩国联合参谋本部议长陈永承视察前线陆军司令部时，检视了战备状态，并下令展开旨在强化韩国在非军事区（DMZ）主导权的军事行动。

声明引述陈永承说：“我们绝不容忍朝鲜将我方的正当作战措施歪曲为挑衅，并将军事紧张局势升级的责任推卸给我军。”

分析员指出，双方近期的持续对峙，增加了爆发军事冲突的风险。

韩国统一研究院高级研究员洪珉（Hong Min，音译）说：“如果朝鲜设定的底线低于韩国现有的交战规则，那么只要单纯重复目前的应对程序，就足以酿成冲突。”

帕利政策研究所（Parley Policy Institute）创始所长、前联合国军司令部官员博萨克（Michael Bosack）也指出，前线部队可能会将鸣枪示警误认为是未击中目标的攻击，带来“误判意图并引发双方交火反击”的风险。