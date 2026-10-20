加拿大艾伯塔省首次举行是否脱离联邦的不具法律约束力公投，初步结果显示，大部分民众选择留在联邦。

加拿大广播公司新闻网（CBC News）星期一（10月19日）深夜报道，在已统计的约100万张投票中，有约76%的居民支持艾伯塔继续留在加拿大，足以判定“留加派”胜出。

这次公投不具法律约束力，旨在询问居民是希望继续留在加拿大，还是启动法律程序、举行具法律约束力的脱离联邦投票。

民调机构和分析员此前曾多次排除分离主义者获胜的可能性，并引述数据指出，在这个西部省份中，仅有约三分之一的居民支持在未来就脱离加拿大举行公投。

路透社报道称，尽管结果并不意外，但这次投票对于试图在与美国的贸易战中团结全国的加拿大总理卡尼而言，仍是一场重要的胜利。

在分离主义组织者收集了数十万个请愿签名、要求举行投票后，艾伯塔省省长史密斯（Danielle Smith）于今年5月宣布举行首次公投。她本人主张留在加拿大，但民调显示她领导的联合保守党（United Conservative Party）支持者在此课题上意见分歧。

艾伯塔是拥有500万人口的资源大省，日产超过400万桶石油，其中大部分运往美国的炼油厂。加拿大前总理特鲁多的环保政策限制能源开发，并试图推广可再生能源以取代化石燃料，曾引发当地强烈不满。

自18个多月前上台执政以来，卡尼已推翻或修改了特鲁多的多项标志性政策，包括取消消费者碳税、放宽排放条例，并将政府重心转向吸引更多投资。

由于史密斯政府还在公投中，要求选民回答另外九个关于移民和宪法课题的问题，完整的公投结果预计需要几天时间才会出炉。