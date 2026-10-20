（彭博讯）光靠解析癌症患者的脸部照片，人工智能（AI）工具就能评估这名患者的死亡风险和存活率，这项AI新技术有望助医生判断病情，为治疗决策提供参考。

这是美国一组研究团队在《柳叶刀数码健康》（The Lancet Digital Health）发布的研究成果。研究团队使用逾4000万张人脸图像及3万多名癌症患者的照片训练AI模型，当中不少患者已去世。

这款工具会为患者的死亡风险打分，分数最高的患者有可能在90天内死亡。研究发现，模型可根据死亡风险高低区分患者，对不同年龄、种族、性别和癌症类型的患者都可见效。

这项研发成果是AI医学的新突破。项目研究员之一、美国放射肿瘤科医生马克（Raymond Mak）说，医生虽然都受过“望诊”训练，能通过观察患者的外在状况和表现作出诊断，对于患者的存活期却一般不太擅长作出预估。

团队认为，AI或许能从脸部特征中寻找关键线索，帮助医生判断患者身体还能承受多大负担，死亡风险又有多高。模型作出判断时，主要聚焦鼻梁和眼睛下方的区域。

不过，未参与研究的英国萨里大学教授博伯（Miroslaw Bober）提醒，即使这项工具足以预测结果，却不代表它也能解析背后的原因。

这项研究并未将AI的预测与医生对患者整体健康和身体状况的评估作比较，因此尚无法证明，这款AI工具能在医生的判断之外，还足以提供多少对诊疗有实际帮助的额外信息。

博伯说，这款工具还需与医生的判断进行直接对比，并且在更多不同的医院和患者群体中进行更广泛的测试。