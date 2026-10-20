（东京综合电）日本已启动全球首个从火星圈采样返回的任务，这项任务或有助于解开太阳系与地球生命起源之谜。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）周二（10月20日）凌晨从鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射了搭载火星卫星探测器（Martian Moons eXploration，简称MMX）的H3运载火箭。一个多小时后，JAXA宣布MMX成功与H3火箭分离，踏上飞往火星系统的征途。

MMX预计于明年8月前后抵达火星轨道，并环绕火星卫星火卫一（Phobos）运行。它将从火卫一表面采集至少10克物质，并观测火卫一与火星的另一颗卫星火卫二（Deimos），之后于2031年返回地球。

如果任务顺利完成，这将是全球首次从火星圈带回样本。日本首相高市早苗周二说，此次采样有望帮助揭示火星卫星的起源，并助力日本掌握往返火星的技术。

她指出，自己的内阁已把航天领域定位为战略领域之一，并承诺将加大对相关技术开发和民营企业的支持，以进一步提升火箭技术。

这项任务由JAXA联合欧美航天机构，以及众多高校和科技公司展开。其中，法德合作研制的IDEFIX探测车将成为首辆在火卫一行驶的车辆，它负责进行表面观测，以确保着陆安全。