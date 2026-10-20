（华盛顿综合电）人工智能（AI）企业Anthropic和美国富豪马斯克针对如何分享AI热潮带来的部分收益提出不同的红利分享方案，双方的分歧可能会影响AI技术所创造的财富最终如何惠及大众。

Anthropic上周末宣布，将拿出公司5%的股份设立一个公益基金。这个基金可用于支持多项举措，包括向特定群体直接发放款项，以及应对AI对劳动力市场的冲击。

Anthropic正在筹备上市，其估值可能介于1.5万亿至2万亿美元（约1.92万亿至2.56万亿新元），这意味着公司所捐出的股份价值约750亿至1000亿美元。

Anthropic强调，公益基金持有的股权不会用于国内外游说或政治捐款。公司估值在既定基准上每增加50%，董事会可酌情再拨出2%股份投入基金。

马斯克则主张直接分配股权。他星期一（10月19日）在社交媒体X平台写道：“明年，我将向美国的每名儿童赠送一股SpaceX股票，这只是众多举措中的第一步。”

截至今年6月，马斯克持有SpaceX约64亿2000万股股份。

美国约有7200万名儿童，按当前股价计算，马斯克的赠股总值约110亿美元，但实际价值将随股价波动。

马斯克说：“直接把股份，也就是未来经济的权益交给人民，才是正确的做法。”

达科他财富管理公司高级投资组合经理帕夫利克在谈及马斯克的赠股计划时指出：“那是很多股票……我相信会有人乐意收下。”

不过他也说：“这感觉像是一场宣传噱头……这会营造出积极的公众舆论吗？也许吧。”