法国总理勒科尔尼说，政府将视情况在更多地区实施宵禁，以防暴力事件再度升级。

综合法新社和路透社报道，法国上星期六（10月17日）爆发近年来最严重的骚乱之一，示威者与警方激烈冲突，商店遭洗劫，多处建筑和车辆被纵火。

事件发生在法国即将于六个月后举行总统选举之际，政府因未能预防和控制暴力而承受压力。

巴黎、波尔多和尼斯等城市星期一（19日）开始实施局部宵禁。

勒科尔尼星期二（20日）在社交平台X发文说，针对性宵禁措施有助于维持夜间平静。

“今晚，将根据实际情况在必要地区决定实施新的宵禁。这些决定将由各省长在与市长协调后，根据当地实际情况作出。”

警方证实，法国各地星期一晚间没有发生重大事件。

巴黎的限制措施原定仅于星期一实施一晚，其他地区包括波尔多和尼斯的限制则将持续数天。

在里昂，尽管当局禁止示威，约500人星期一晚仍聚集在一处遭纵火的旅游办事处外，声援受抢劫影响的商家。民众以蜡烛在地上排出“里昂”字样，现场也出现要求里昂市长杜塞辞职的横幅。

法国政府星期二召开新一轮紧急会议，包括与主要社交媒体平台代表会谈。法国财长莱斯屈尔承诺向受影响商家和手工业者提供援助。

法国雇主协会主席马丁批评政府未能有效应对骚乱。初步估计，全国至少3000家企业受到影响。

与此同时，骚乱也造成大量共享电动脚踏车和滑板车损毁。

共享交通运营商Dott说，星期六的暴力事件导致巴黎约300辆电动脚踏车被毁、120辆严重损坏，波尔多另有80辆脚踏车和滑板车被毁，里昂则有30至40辆滑板车损毁，损失估计约40万欧元（约57万新元）。

另一运营商Lime说，巴黎约6%的共享车队在骚乱中损毁或受损。

巴黎公共脚踏车服务的运营商Smovengo则指出，在周末的骚乱中，约300辆脚踏车遭破坏或盗窃。