（悉尼彭博电）澳大利亚通讯部长韦尔斯说，澳洲政府准备起诉脸书、TikTok和其他主要数码平台，指这些平台违反澳洲禁止全国16岁以下青少年使用社交媒体的规定。

澳洲网络安全监管机构网络安全专员办公室3月说，正在调查涉嫌未遵守相关法律的社媒平台。这些平台包括Meta旗下的脸书和Instagram，以及TikTok、Snapchat和YouTube。

澳洲法律要求这些公司采取合理措施，阻止未达法定年龄的用户拥有社媒账号，以保护他们免受有害网络内容的侵害。

韦尔斯星期一（10月19日）接受彭博社访问时说，她预计政府将对上述五个平台采取法律行动。

网络安全专员办公室7月发布的报告显示，大多数未满16岁的社媒用户仍能保留原有账户或开设新账户，主要原因是社媒平台缺乏有效的年龄核查机制。

澳洲禁令生效近一年来，政府已将最高罚款额提高一倍至1亿零92万澳元（约9800万新元）。澳洲政府还赋予网络安全专员格兰特（Julie Inman Grant）更大的调查权，包括有权要求社媒平台提供文件，以及传唤现任或前任员工接受问询。

韦尔斯说：“现在她（格兰特）拥有更大的权力，能够收集将这五家公司告上联邦法院的证据。她目前正利用这些权力来筹备诉讼案件。”

五家公司都未立即对韦尔斯的讲话作出回应。