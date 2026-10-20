澳大利亚报道，澳洲一名女议员遭男子蓄意开车撞击，导致一条腿遭到截肢。

法新社报道，澳洲总理阿尔巴尼斯谴责这起袭击，并指此次袭击是“对我们品格的考验”。

65岁的独立议员海恩斯（Helen Haines）星期一（10月19日）下午3时35分左右，在墨尔本东北约200公里的旺加拉塔（Wangaratta）选区办公室外，遭一辆丰田越野车撞击。

阿尔巴尼斯说，海恩斯当时正在汽车后车厢取东西，肇事司机驶过后掉头返回撞向她。“很显然，这是一起蓄意袭击。”

目击者称，他们听到巨响后，看见一名女子被夹在两辆汽车之间。

海恩斯随后被送往医院接受手术。澳洲广播公司及《悉尼先驱晨报》报道，她失去一条腿，目前伤势仍属危急。

43岁的男司机事后被当地理发师杰弗里斯（Ricky Jefferies）制伏，随后遭警方逮捕。警方在他的车内发现一把刀。

澳洲联邦警察、反恐部门及维多利亚州警方正联合调查，嫌犯的作案动机尚不清楚。警方考虑以伤害政府官员等罪名起诉他，相关罪名最高可判监10年。

海恩斯2019年首次当选国会议员，长期推动政治透明及反贪改革。